Eskişehir Film Festivali’nde Gösterim ve Söyleşiler Sürüyor

21. Eskişehir Uluslararası Film Festivali gösterim ve söyleşileri Anadolu Sineması ve Cinetime Özdilekpark Sineması’nda sürüyor. Gün içinde Beni Sevenler Listesi, Yaramaz Çocuklar, Murina, Yangın Gecesi (Proyers for the Stolen), Gölgeler İçinde, Kahraman (A Hero), Bir Nefes Daha, Kürtaj (Happening) adlı filmler gösterildi. Ahmet Necdet Çupur’un yönettiği Yaramaz Çocuklar’ın gösterimi sonrasında yapılan söyleşide yönetmen ve yapımcı soruları cevapladı.
- Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.