21. Eskişehir Uluslararası Film Festivali Başladı

11 Aralık 2021 tarihine kadar sürecek olan 21. Eskişehir Uluslararası Film Festivali dün akşam Anadolu Sineması’nda yapılan açılış ve ödül töreniyle başladı. Konuklar, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı açılışta Tijen Par, Nur Sürer, Erden Kıral, Ozan Çelik, Hayal Köseoğlu, Hülya Beycioğlu, Öykü Beycioğlu, Ahmet Göç gibi isimlere ödülleri verildi. Tören sonrasında ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almadovar’ın filmi Paralel Anneler (Parallel Modhers) gösterildi.

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Erden Kıral



Serhat Serter



Tijen Par



Yaprak İşçibaşı – Gülçin Salman – Tijen Par

