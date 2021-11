9. Boğaziçi Film Festivali’nde Altın Yunus’lar Sahiplerini Buldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen 9. Boğaziçi Film Festivali, bu akşam (30 Ekim) Atlas Sineması’ndaki ödül töreniyle sona erdi. Törende Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği Bağlılık Hasan, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film seçilerek 100.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü’nü kazandı. Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise Wei Shuju’nun Ripples of Life filmi En İyi Film seçilirken, Bosphorus Film Lab’ın destek vereceği projeler de belli oldu. Törenin sunuculuğunu Korhan Abay üstlendi.

Basın Bülteni

Ödüller

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Ulusal Uzun Metraj Film: Bağlılık: Hasan

En İyi İlk Film: Selman Nacar (İki Şafak Arasında)

En İyi Yönetmen: Ferit Karahan (Okul Tıraşı)

En İyi Kadın Oyuncu: Emel Göksu (Koridor)

En İyi Erkek Oyuncu: Mücahit Koçak (İki Şafak Arasında)

En İyi Senaryo: Semih Kaplanoğlu (Bağlılık: Hasan)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Özgür Eken (Bağlılık: Hasan)

En İyi Kurgu: Sercan Sezgin, Ferit Karahan ve Hayedeh Safiyari (Okul Tıraşı)

FİYAB En İyi Yapımcı: Zeynep Koray, Yunus Yunusoğlu, İris Tahhuşoğlu (Koridor)

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen: Sinan Sertel (İçimdeki Kahraman)

Uluslarararası Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Uzun Metraj Film: Ripples Of Life (Wei Shujun)

En İyi Yönetmen: Kiro Russo (The Great Movement)

En İyi Kadın Oyuncu: Nora Rainer Micsinyei (Things Worth Weeping For)

En İyi Erkek Oyuncu: Gusztav Dietz (Wild Roots)

Jüri Özel: Bebia, My Only Desire (Juja Dobrachkous)

Ulusal ve Uluslararası Kısa Kurmaca ve Belgesel Yarışması

En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film: Akıntı (Arda Ekşigil)

En İyi Ulusal Kısa Belgesel: İçtima (Nuray Kayacan Sünbül)

En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film: Neon Phantom (Leonardo Martinelli

En İyi Uluslararası Kısa Belgesel: Don’t Hesötate to Come For a Visit, Mom (Anna Artemyeva)

Ahmet Uluçay Büyük: Displaced (Samir Karahoda)

İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek: Nuri Cihan Özdoğan (Aynı Gecenin Laciverti)

Bosphorus Film Lab

Pitching Platformu

TRT Ortak Yapım: Mevsimlerin Ardından (Yönetmen: Mustafa Kara, Yapımcı: Mustafa Kara, Olena Yershova Yıldız)

Postbıyık Renk Düzenleme: Ölü Mevsimi (Yönetmen: Doğuş Algün, Yapımcı: Burak Kaplan)

Work in Progress Platformu

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel: Bir Tutam Karanfil (Yönetmen: Bekir Bülbül, Yapımcı: Halil Kardaş)

CGV Mars Film Dağıtım: Bars (Yönetmen: Orçun Köksal, Yapımcı: Alara Hamamcıoğlu, Arda Çiltepe, Sinan Kesova)

Carlos Reygadas



Çiğdem Vitrinel



Emel Göksu – Korhan Abay



Emrah Kılıç



Emrah Kılıç – Ogün Şanlıer – Selin Karlı



Erdem Tepegöz – Çiğdem Vitrinel – Vildan Atasever – Reis Çelik



Erdem Tepegoz – Korhan Abay



Erkan Tahhuşoğlu – Emel Göksu – Ayşe Demirel



Eylem Kaftan



Ferit Karahan – Gülistan Acet



Haydar Ali Yıldız – Semih Kaplanoğlu



Nora Rainer Micsinyei



Ogün Şanlıer



Reis Çelik – Korhan Abay



Selman Nacar



Selman Nacar – Mücahit Koçak



Semih Kaplanoğlu – Korhan Abay – Umut Karadağ



Sinan Sertel



Sinan Sertel – Orçun Benli



Vildan Atasever



Yavuz Çoruhlu – Korhan Abay



Bağlılık: Hasan Ekibi



İki Şafak Arasında Ekibi



Sabırsızlık Zamanı Ekibi