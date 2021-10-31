Doğan Akhanlı’yı Kaybettik

Yazar, senarist Doğan Akhanlı, 31 Ekim 2021 Pazar günü hayatını kaybetti. 1957 yılında Artvin’in Şavşat ilçesinde bir öğretmenin oğlu olarak dünyaya gelen Akhanlı, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde tarih ve eğitim bilimleri okudu. Yasadışı Türkiye Devrimci Komünist Partisi’ne üye oldu. 1991 yılında yurtdışına çıkan ve Almanya’ya sığınan Akhanlı’nın senaryosunu yazdığı Sarı Saten adlı film 25 Eylül 2005 tarihinde gösterime girmişti. Akhanlı ayrıca Turquie, Nation Impossible adlı belgesel filme ve Menschen bei Maischberger TV dizisine katkıda bulundu. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.