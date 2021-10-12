Türkiye’nin İlk ve Tek Erişebilir Film Festivali, Engelsiz Filmler Festivali Başladı

Dokuzuncu kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, çevrim içi ve Ankara’da gerçekleşen fiziki gösterimleriyle sinemaseverlerle buluştu. Festivalin ilk gününde Kısa Film Yarışması filmleri, Clermont Ferrand Kısa Film Festivali Seçkisi, Çocuklar İçin Seçkisi ve Ulusal Uzun Film Yarışması filmlerinden Kumbara filmi gösterildi. Bu yıl Dünya ve Türkiye sinemasından 38 filmi erişilebilir olarak seyircisiyle buluşturacak olan festival, Ankara’da 11 – 13 Ekim 2021 tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ve 11 – 17 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak eff2021.muvi.com adresi üzerinden takip edilebilecek.

Basın Bülteni

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