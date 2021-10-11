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2. Esenler Kısa Film Yarışması Jürisi Belli Oldu

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Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Esenler Film Günleri kapsamında düzenlenecek Kısa Film Yarışması’nın jüri üyeleri belli oldu. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, yarışma jürisine başkanlık edecek. Jüri üyeleri, yönetmen – senarist Maryna Er Gorbach, yönetmen – yazar ve oyuncu Görkem Yeltan, belgesel film yönetmen Ensar Altay ile Türkiye’nin önde gelen sinema yazarlarından Mehmet Açar’dan oluşuyor. Jüri Başkanı Mahmut Fazıl Coşkun, sinemaseverlerin Uzak İhtimal, Yozgat Blues ve Anons adlı uzun metraj filmleriyle tanıdığı bir isim.

Ensar Altay / Görkem Yeltan

Maryna Er Gorbach / Mahmut Fazıl Coşkun

Mehmet Açar

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