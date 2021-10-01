Prano Bailey Bond’un yönettiği ve Niamh Algar, Michael Smiley, Nicholas Burns ile Vincent Franklin’in oynadığı Sansür (Censor), 08 Ekim 2021’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sansür kurulundan Enid, 1980’lerde her yanı saran slasher video filmlerinden aşırı sahneleri kesmekle sorumlu bir kurgucudur. Onay verdiği filmlerden birindeki yöntemle korkunç bir dizi cinayet işlendikten sonra Enid çok sarsılır. Ama asıl şoku, onay için gelen filmlerde kendi geçmişiyle ilintilendirdiği çok feci sahneler gördüğünde yaşar. Film, travma sonrası sorunları 1980’ler video estetiğinden ödün vermeden ekrana en iyi yansıtan filmlerden biri.