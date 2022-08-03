Pera Film Özel Gösterimi: Sansür

Pera Müzesi Film ve Video Programları kapsamında gösterime sunulan Sansür, travma sonrası sorunları 1980’ler video estetiğinden ödün vermeden ekrana yansıtıyor ve türünün en iyi filmlerden biri olarak nitelendiriliyor. Prano Bailey Bond’un yönettiği filmin gösterimleri, 06 ve 07 Ağustos 17:00’de Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz gerçekleşecek. Sansür 1980’lerde slasher filmlerinden aşırı şiddet içeren sahneleri kesmekle sorumlu sansür kurulunda çalışan kurgucu Enid’i konu alıyor. Enid, onay verdiği filmlerden birindeki yöntemle korkunç bir dizi cinayetin işlenmesiyle sarsılırken, asıl şoku onay için gelen filmlerde kendi geçmişiyle ilintilendirdiği korkutucu sahneler gördüğünde yaşıyor.