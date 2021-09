Caye Casas ile 11 yönetmenin yönettiği ve Raymond Lee, Clara Kovacic, Cristian Majolo ile Bruno Giacobbe’nin oynadığı Paranormal Hikayeler (Asylum: Twisted Horror and Fantasy Tales), 08 Ekim 2021’de TME Films dağıtımıyla Vişne Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Brandon sıkıntı içindeki hayatını stand – up gösterileriyle devam ettirmektedir. Son komedi gösterisine çıktığı akşam, hikâyeleri ve esprileri anlattıkça, bu hikâyelerin geçmişiyle güçlü bir ilişkisi olduğunu fark eder. Her anlattığı hikâyeden sonra henüz tamamlanmış hikâyeden ilham alan makyajıyla yeniden ortaya çıkar ve hikâyelerin sonunda birbirleriyle bağlandığını fark eder.