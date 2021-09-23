9. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkası Reis Çelik Oldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 – 30 Ekim tarihleri arasında yapılacak 9. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanı belli oldu. Festivalde ulusal yarışma bölümü jürisine bu yıl Işıklar Sönmesin, Hoşçakal Yarın, İnat Hikayeleri, Mülteci, Lal Gece ve Ölü Ekmeği filmlerinin yönetmeni Reis Çelik başkanlık edecek. 1961 Ardahan doğumlu Reis Çelik, uzun süre gazetecilik ve televizyonculuk alanında çalıştıktan sonra, 1995 yılında Işıklar Sönmesin adlı ilk uzun metraj filmiyle sinemaya yöneldi. Ulusal ve uluslararası bir çok ödülü olan Reis Çelik, 2012 yılından beri Film Yönetmenleri Derneği’nin başkanlığını yapıyor.

Basın Bülteni

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