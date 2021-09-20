Andrei Konchalovsky’nin yönettiği ve Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev ile Yuliva Burova’nın oynadığı Sevgili Yoldaşlar (Dear Comrades), 01 Ekim 2021’de Başka Sinema dağıtımıyla Mars Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, Sovyetler Birliği tarihinin kanlı sayfalarından birini aralıyor ve 1962’de Novoçerkassk şehrinde gerçekleşen işçi katliamını ele alıyor. 02 Haziran 1962’de Kızıl Ordu askerleri hükümeti protesto eden göstericilerin üzerine ateş açmış, 30 işçi hayatını kaybetmişti. Bu katliam 30 yıl saklandıktan sonra ancak 1992 yılında SSCB dağıldıktan sonra ortaya çıkmış ve sorumlular hakkında bir soruşturma açılabilmişti.