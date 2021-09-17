Stiletto, İlk Kez Londra ve Antalya Film Festivalleri’nde

Can Merdan Doğan’ın yazıp yönettiği Stiletto, uluslararası prömiyerini 06 – 17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 65. BFI Londra Film Festivali’nde yaparken, Türkiye’de ilk kez 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak. Film, Birleşik Krallık’ta düzenlenen 65. BFI Londra Film Festivali’nin Kısa Film Yarışması’nda Türkiye’yi temsil ederken, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde de Ulusal Kısa Film Yarışması’nda jüri karşısına çıkacak. Arzuları ve toplum değerleri arasında seçim yapmaya zorlanan taksi şoförü Hasan’ın yaşadıklarını anlatan kara komedi türündeki filmde, Murat Kılıç ve Nihal Yalçın başrolleri paylaşıyor.

Basın Bülteni

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