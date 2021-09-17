Guillermo del Toro’nun yönettiği ve Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett ile Paul Anderson’un oynadığı Kabus Sokağı (Nightmare Alley), 04 Şubat 2022’de UIP Filmcilik dağıtımıyla Walt Disney Pictures tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kabus Sokağı filminde, iyi seçilmiş birkaç kelimeyle insanları manipüle etme yeteneğine sahip hırslı biri dolandırıcı, kendisinden bile daha tehlikeli olan bir kadın psikiyatrist ile ilişkiye girer ve işler daha da karışır.