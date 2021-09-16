Güzel Ordu 5. Kısa Film Yarışması Başvurusu İçin Son 3 Gün

Güzel Ordu Kültür ve Sanat Derneği’nin düzenlediği Güzel Ordu 5. Kısa Film Yarışması için başvurular 19 Eylül 2021 tarihine kadar kabul edilecek. Güzel Ordu 5. Kısa Film Yarışması başvuruları 01 Haziran 2021′de başlamıştı. Festival, başvuruların resmi internet sitesinden kabul edileceğini belirterek bütün kısa filmcileri 19 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapmaya davet ediyor. Yarışmada finale kalan filmler ise 30 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. 22 – 24 Ekim 2021 tarihleri arasında Ordu’da gerçekleşecek etkinlikte yarışmanın yanı sıra film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ve konserlerde sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

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