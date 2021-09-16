Kafes, Altın Portakal İçin Yarışacak

Yönetmen, senarist, fotoğraf sanatçısı Cemil Ağacıkoğlu’nun dördüncü uzun metraj filmi Kafes, 02 – 09 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na seçilerek jüri karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Cemil Ağacıkoğlu’nun yazdığı Kafes on kişilik bir teknik ekiple çekildi. Tarhan Karagöz, Murat Kılıç, Ozay Fecht, Mehmet Esen, Sema Poyraz, Sencar Sağdıç, Sonat Dursun, Erkan Atbaş, Maria Gavril, İlyas Özçakır’ın rol aldığı film, sıra dışı senaryosu ve hikâye kurgusuyla ön plana çıkıyor. Yönetmen Cemil Ağacıkoğlu 5. filmi Kamış üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Basın Bülteni

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