Matt Damon, Jodie Comer, Ben Affleck ve Ridley Scott, 78. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde

Matt Damon, Jodie Comer, Ben Affleck, yönetmen Ridley Scott ve yardımcı senarist Nicole Holofcener deniz taksisi ile Venedik Uluslararası Film Festivali’nde fotoğraf çekimine katıldılar. Vizyona girmeye hazırlanan filmleri Son Düello (The Last Duel) yarışma dışı Dünya Prömiyerini Venedik’te gerçekleştirecek. Destansı bir anlatısı olan Son Düello (The Last Duel), 14. yüzyıl Fransa’sının barbarlığına karşı çıkan intikam hikâyesini beyazperdeye getiriyor.

