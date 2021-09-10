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Matt Damon, Jodie Comer, Ben Affleck ve Ridley Scott, 78. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde

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Matt Damon, Jodie Comer, Ben Affleck, yönetmen Ridley Scott ve yardımcı senarist Nicole Holofcener deniz taksisi ile Venedik Uluslararası Film Festivali’nde fotoğraf çekimine katıldılar. Vizyona girmeye hazırlanan filmleri Son Düello (The Last Duel) yarışma dışı Dünya Prömiyerini Venedik’te gerçekleştirecek. Destansı bir anlatısı olan Son Düello (The Last Duel), 14. yüzyıl Fransa’sının barbarlığına karşı çıkan intikam hikâyesini beyazperdeye getiriyor.

Ben Affleck / Jennifer Lopez

Jodie Comer / Matt Damon

Matt Damon – Ben Affleck / Ridley Scott

Ben Affleck – Nicole Holofcener –
Ridley Scott – Jodie Comer – Matt Damon

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