58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma Filmleri Belli Oldu

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 02 – 09 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışma heyecanı başlıyor. Merakla beklenen Ulusal Yarışma filmleri belli oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, “58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sinema sanatına desteği geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na seçilen 10 film, 14 kategoride toplam 770 bin TL değerinde ödül için yarışacak. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması filmleri 30 bin TL, Ulusal Belgesel Film Yarışması filmleri ise 60 bin TL değerindeki ödüller için Altın Portakal heyecanı yaşayacak.” dedi.

Basın Bülteni

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Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Filmleri

Anadolu Leoparı (Emre Kayiş)

Bağlılık Hasan (Semih Kaplanoğlu)

Bembeyaz (Necip Çağhan Özdemir)

Birlikte Öleceğiz (Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu)

Diyalog (Ali Tansu Turhan)

İki Şafak Arasında (Selman Nacar)

Kafes (Cemil Ağacıkoğlu)

Kerr (Tayfun Pirselimoğlu)

Okul Tıraşı (Ferit Karahan)

Zuhal (Nazlı Elif Durlu)