Koyoharu Gotouge’nin yaratıcılığında, Hirofumi Kurita’nın orkestra şefliğinde Tokyo Filormonik Orkestrası’nın gerçekleştirdiği ve Nami Nakagawa ile Maiko Katagirl’in vokalistlik yaptığı animasyon – kurmaca film Kimetsu Orkestrası Konseri (Kimetsu Orchestra Concert), 17 Eylül 2021’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla CGV Mars Dağıtım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Filmde, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba hikâyesinin yeniden yaşanabileceği bu özel konserde animeden görüntüler Tokyo Filarmonik Orkestrası’nın canlı müziği eşliğinde perdeye geliyor. Film, orkestranın müziğe değil de adeta müziğin orkestraya hükmettiği bir görsellik ve ses şöleni sunuyor.