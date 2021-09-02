Mesut Uçakan’ın Son Filmi Suveydâ, 10 Eylül’de Sinemalarda Vizyona Giriyor

Yönetmen Mesut Uçakan’ın, Suveydâ isimli yeni filmi 10 Eylül’de vizyona giriyor. Filmde 11 yaşındaki bir çocuğun gözünden Türkiye’nin bir döneminde yaşanan olaylara uzanılıyor. Kelebekler Sonsuza Uçar, Reis Bey, Yalnız Değilsiniz, Ölümsüz Karanfiller, Sevdaların Ölümü, Anka Kuşu, Kavanozdaki Adam, Hayat Yokuşu, Sevda Kuşun Kanadında gibi film ve dizilere imza atan yönetmen T. C. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü.

Basın Bülteni

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