58. Altın Portakal Film Festivali, Belgesel ve Kısa Metraj Yarışma Jürileri Belli Oldu

02 – 09 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin, Ulusal Belgesel Yarışması ve Kısa Metraj Film Yarışması’nda görev yapacak jüri üyeleri belli oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı açıklamada; Ulusal Belgesel Film Yarışması filmlerinin Yönetmen Didem Pekün, Yönetmen – Senarist Pelin Esmer ve gazeteci – yazar Pınar Öğünç tarafından, Kısa Metraj Film Yarışması filmlerinin ise Oyuncu – Senarist Onur Saylak, Oyuncu Öykü Karayel ve Senarist – Yönetmen – Akademisyen Tunç Şahin’den oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Basın Bülteni

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