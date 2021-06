Jason Statham’dan Benzersiz Bir Macera: Wrath of Man 22 Ekim’de Sinemalarda

Aksiyon filmlerinin büyük yıldızlarından, Tetikçi, Hızlı ve Öfkeli 7, Meg, Taşıyıcı, Cehennem Melekleri filmleriyle tanınan Jason Statham, usta yönetmen Guy Ritchie ile uzun bir aradan sonra Wrath of Man filmi için yeniden bir araya geldi. Daha önce Snatch, Lock Stock and Two Smoking Barrels ve Revolver filmlerinde beraber çalışan ikiliye Josh Hartnett, Scott Eastwood ve Post Malone gibi yıldız isimler eşlik ediyor. Gizemli bir geçmişe sahip olan H, her hafta milyonlarca dolar taşıma işi yapan bir zırhlı araç şirketinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlar. Olağanüstü yetenekleriyle her soygun girişimini neredeyse tek başına durdurup engelleyen H bütün dikkatleri üzerine çeker.

