John Turteltaub’un yönettiği ve Jason Statham, Li Bingbing, Winston Chao ile Rainn Wilson’un oynadığı Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg), 10 Ağustos 2018’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Uluslararası bir sualtı gözlem programının parçası olan bir denizaltı, 23 metre uzunluğundaki bir köpekbalığı türü Megalodon’un (Meg) saldırısına uğrar ve Pasifik Okyanusu’nun en derin kesiminde dibe oturur. Zaman daralırken, eski derin deniz kurtarıcısı Jonas Taylor, Çinli okyanus bilimci Dr. Zhang ve kızı Suyin biraraya gelir. Mürettebatın kurtulması için üçünün birlikte çaba göstermesi gerekecektir.

İlgili