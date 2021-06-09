Engelsiz Filmler Festivali’den Dokuzuncu Yılında Kısa Film Yarışması

Engelsiz Filmler Festivali kapsamında kısa filmlerin tanıtımı ve dolaşımını sağlamak amacıyla bu yıl ilk kez Kısa Film Yarışması gerçekleştiriliyor. Yarışma, tema kısıtlaması olmaksızın kurmaca ve animasyon türünde tüm dünyadan kısa filmlerin başvurusuna açık olacak. Süresi 20 dakikayı aşmayan 2020 ve 2021 yılları yapımı kısa filmlerin kabul edildiği yarışmaya filmfreeway.com üzerinden 10 Temmuz 2021 tarihine kadar başvurulabilecek. Finale kalarak festival programında yer alacak kısa filmler ise 02 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak

Basın Bülteni

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