9. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Yer Alan Filmler Açıklandı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 9. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması filmleri belli oldu. Uluslararası birçok festivalde yarışan ve ödül alan yılın en iddialı filmlerinden oluşan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 10 uzun metraj film yer alıyor. Yarışmada yer alacak filmlerden bir tanesi 50.000 TL’lik En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü alacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

El Gran Movimiento (The Great Movement)



Jack’s Ride



Last Days of Spring



Pota



Ripples of Life



Summer Blur



Things Worth Weeping For



Wild Roots

