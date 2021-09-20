9. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasına En İyi İlk Film Ödülü Eklendi

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve TRT’nin kurumsal iş ortaklığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 – 30 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 9. Boğaziçi Film Festivali’nce bu yıl ilk kez En İyi İlk Film Ödülü verilecek. 50.000 TL.lik En İyi İlk Film Ödülü, yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla ilk kez Akli Film’in katkılarıyla veriliyor. Ulusal Film Yarışması’nın en iyi filmine ise 100.000 TL.lık ödül verilecek.

Basın Bülteni

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