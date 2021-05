Besteci Nicholas Britell’ın Cruella İçin Hazırladığı Besteleri İçeren Cruella Orijinal Film Müziği Albümü 21 Mayıs’ta Yayınlanacak

Dünyaca ünlü grup Florence + The Machine, Disney’in yeni filmi Cruella için Call me Cruella adlı orijinal bir şarkı seslendirdi. Call me Cruella, filmin orijinal soundtrack albümünde ve orijinal film müziği albümünde yer alacak. Her iki albümde Walt Disney Records tarafından 21 Mayıs’ta satışa sunulacak. Florence Welch, Call me Cruella yaptığı işbirliği için, “Nasıl söyleyeceğimi öğrendiğim ilk şarkılardan bazıları Disney şarkılarıydı ve kötü karakterler, sıradışı çekim güçleri sayesinde en iyi numaralara sahiptirler. Bu nedenle söyleyebilirim ki Cruella için bir şarkı yaratmak ve icra etmek uzun süredir devam eden bir çocukluk hayalimin gerçekleşmesiydi.”

