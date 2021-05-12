İki Kadınla Ortaklık Avantajım

Türkiye’de çektikleri Shame isimli gerilim korku tarzındaki sinema filmi ile isimlerinden sıkça bahsettiren, uluslararası film yapımcıları Trevor Doyle, Alexa Khan, Nadira Akhonova ortak kurdukları Three Flames Pictures isimli yapım firmasıyla, yollarında emin adımlarla ilerliyorlar. Başarılı yapımcı Doyle, “Ortaklarımla, en rahat ve huzurlu çalıştığım yapımlara imza atacağız.” ifadesinde bulundu. Daha önce çalıştığı erkek yapımcılarla birçok başarı elde etmesine rağmen erkeksi egolarının ön plana çıkması nedeniyle rahatsız olduğunu vurgularken hanım ortaklarıyla bu duygulardan arınmış rahat ve huzurlu bir çalışma sergiledikleri vurgusunu yaptı.

Basın Bülteni

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