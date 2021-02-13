18. Geleceğin Sineması

Sinema öğrencilerinin iyi bir kısa film yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkânları yaratabilmek adına gerçekleştirilen Geleceğin Sineması’na başvurular başladı. Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmelerine imkân sağlamayı amaçlayan etkinlik bu yıl 18. kez düzenleniyor. Geleceğin Sineması ile hayata geçen filmlerden birçoğu gerek Türkiye’de gerekse de uluslararası festivallerde birçok festivalden ödüllerle dönerek bu konuda yaptığı çalışmaların karşılığını alabilmiş nadir festivallerden biri olarak kabul ediliyor.



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