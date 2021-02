İstanbul Modern Sinema’da En İyi Uluslararası Filmler: Oscar’ın Yabancıları 16 Şubat’ta Başlıyor

İstanbul Modern Sinema, 93. kez dağıtılacak Akademi Ödülleri yaklaşırken, Oscar’ın Yabancıları adlı programı izleyiciye sunuyor. Geçen yıl ilk kez yabancı bir filmin En İyi Film Oscar’ını kazandığı çekişmeli Oscar yarışının heyecan verici bu kategorisinde Oscar adayı olmalarına rağmen halen Hollywood’un “ötekisi” olan, dünyanın çeşitli festivallerinde ödül kazanmış, farklı kültürleri temsil eden önemli filmler yer alıyor.

200 Metre (200 Meters)



Asia



Atlantis



Bilinmeyen Aziz (Le Miracle Du Saint Inconnu –

The Unknown Saint)



Elmalar (Apples)



Güneşin Çocukları (Khorshid – Sun Children)



İkimiz (Deux – The Two Of Us)



Kolektif (Colectiv – Collective)



Körkütük (Another Round)



Uyurgezerler (Los Sonambulos – The Sleepwalkers)