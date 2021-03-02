Geleceğin Sinemacılarını Belirleyecek Ana Jüri Üyeleri Belli Oldu

Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa film yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları yaratabilmek adına bu yıl 18. kez düzenlenen Geleceğin Sineması yarışmasında projeleri seçecek ana jüri üyeleri açıklandı. Yarışma için yapılacak başvuruları değerlendirecek jüri, BKM CEO’su Zümrüt Arol Bekçe, Nişantaşı Üniversitesi Radyo, TV – Sinema Bölüm Başkanı Burcu Kurtiş, Yönetmen ve Senarist Emre Kavuk, Oyuncu Yiğit Kirazcı ve T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat’tan oluşuyor.

Basın Bülteni

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Ana Jüri

