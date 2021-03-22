Geleceğin Sineması’nda Başvurular Sona Erdi

Sinema öğrencilerinin kısa filmler yapabilmeleri için imkânlar yaratabilmek adına TÜRSAK – Audiovisuel Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 18. Geleceğin Sineması Yarışması’nda başvurular sona erdi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan öğrencilerin katıldığı yarışmada kurmaca, deneysel, belgesel ve animasyon türündeki projeler en iyiler arasında yer almak için yarışacak. Kısa film alanında nitelikli yapımların artması, yeni yeteneklerin teşvik edilmesi ve kısa film üretimine katkı verilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya toplam 160 başvuru gerçekleşti.

Basın Bülteni

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