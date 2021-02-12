Sinema & Psikiyatri Seminerleri Şubat – Haziran 2021 Programı: Sinema ve Mitoloji

Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart işbirliğiyle düzenlenen Sinema & Psikiyatri Seminerleri 2021 yılında Sinema ve Mitoloji başlığı ile devam ediyor. Koordinatörlüğünü Prof. Dr. M. Emin Önder yapacağı etkinlik dizisi Şubat – Haziran 2021 döneminde Akbank Sanat Youtube kanalında yayınlanacak. Seminer serisinin ilkinde 18 Şubat Perşembe günü Pan’ın Labirenti filmi üzerinden “İnsanlar Mitlere Neden İhtiyaç Duyar?” sorusuna yanıt aranacak. Guillermo Del Toro’nun filmi üzerinden. mitoloji ve sinema arasındaki etkileşimi tartışmaya açacak oturum konuşmacıları Serpil Yandı Vargel, Tufan Göbekçin, Erhan Altunay ve Ceylan Akgün olacak.