18. Geleceğin Sineması’nda Finale Kalan 10 İsim Belli Oldu

Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa filmler yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları yaratabilmek adına TÜRSAK Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı’nın danışmanlığı ve işbirliğiyle bu yıl 18. kez düzenlenen Geleceğin Sineması Yarışması’nda destek almaya hak kazanan isimler açıklandı. Senaryolarını kısa filme çekme hayalleri kuran 10 ismin projesi, 03 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilen ana jüri toplantısının ardından belli oldu.

Basın Bülteni

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