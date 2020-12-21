İzan Yayıncılık Yayınları

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Yeni eklenenler:
Türk Gerilim Sineması Kronolojisi (1914 – 2019),
Türk Korku Sineması Kronolojisi 3. Cilt (2018 – 2019),
Türk Korku Sineması Kronolojisi 2. Cilt (2016 – 2017),
Türk Korku Sineması Kronolojisi 1. Cilt (1914 – 2015).
Türk Gerilim Sineması Kronolojisi (1914 – 2019)
Türk Korku Sineması Kronolojisi 3. Cilt (2018 – 2019)
Türk Korku Sineması Kronolojisi 2. Cilt (2016 – 2017)