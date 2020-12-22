Hayalimdeki Sahneler de Biz de Varız Diyor

Metin Akdemir’in yazıp yönettiği Hayalimdeki Sahneler adlı belgesel, yılın son gösterimini İstanbul Modern Sinema’nın Biz de Varız seçkisinde yapıyor. Yavuz Özkan’ın yönettiği İki Kadın ile Atıf Yılmaz’ın yönettiği Dul Bir Kadın ve Kadının Adı Yok adlı filmlerinden yola çıkarak, sinemamızda görmezden gelinmiş kuir arzu temsillerinin peşine düşen film, 23 – 25 Aralık tarihleri arasında istanbulmodern.org üzerinden ücretsiz izlenebilecek.

Basın Bülteni

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