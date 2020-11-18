Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2020, 01 – 06 Aralık 2020 tarihleri arasında surdurulebiliryasam.net adresinde çevrimiçi olarak izleyicilerle buluşacak. Festival programına ve kayıt formlarına, surdurulebiliryasam.net adresinden ulaşılabilecek. SYFFEVDE, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ve UNDP Türkiye’nin desteğiyle gerçekleşecek. Çevrimiçi festivalin açılışı, 01 Aralık’da; BM tarafından, kuruluşunun 75. yılında ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 5. yılını kutlamak için yapılmış Milletler Birleşince: Acil Zamanlar için Acil Çözümler (Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times) ile yapılacak.

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