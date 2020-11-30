SYFFEVDE Çevrimiçi Festival Başlıyor

SYFFEVDE çevrimiçi film festivali 01 Aralık tarihinde Milletler Birleşince: Acil Durumlar İçin Acil Çözümler filminin Türkiye prömiyeri ile başlıyor. SYFFEVDE seçkisi 01 – 06 Aralık tarihlerinde çevrimiçi olarak tüm ülkede izlenebilecek. 6 gün sürecek festivalde izleyiciler surdurulebiliryasam.net adresinde ücretsiz olarak filmleri takip edebilecekler. Festivalde gösterilecek 26 adet kısa ve uzun metrajlı belgesel sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri ile tedarik zincirleri, tohum, su hakkı, iklim değişikliği ve göç, mega yangınlar, balıkçılık, doğa koruma ve yaban hayatı, sosyal girişimcilik, sürdürülebilir ekonomi gibi çok geniş yelpazeye yayılmış temayı ve yaklaşımı barındırıyor.

Basın Bülteni

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Birlikte Büyüyoruz (How We Crow)



Biyotaklit (Biomimcry)



Çalınan Balıklar (Stollen Fish)



Gıdayla Gelen Dönüşüm (Foot For Change)



Gölgede Yetişen Kahve (Shade Crown Coffee)



İklim Arafı (Climate Limbo)



Johannesburg Altını (Jozi Gold)



Mega Yangınlar (Megafires)



Müşterekler İçin Mücadele (Hacking For The Commons)



Ormanı Onaran Keçiler

(From Weedy Forests to Grassy Woodlands)



Yabanın Dönüşü (Rewilding)

