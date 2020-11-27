Milletler Birleşince’nin Türkiye Prömiyeri Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’nde Yapılacak

Birleşmiş Milletler, Project Everyone ve 72 Films tarafından hazırlanan ve türünün ilk örneği olan Milletler Birleşince: Acil Durumlar İçin Acil Çözümler (Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times), Türkiye’de ilk kez SYFFEVDE’nin açılışında gösterilecek. Film, açılış filmi olarak 01 Aralık tarihinde saat 11:00’de izleyiciyle buluşacak. Yayın aynı zamanda BM’nin 75. yılı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 5. yılını anıyor.

Basın Bülteni

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Milletler Birleşince: Acil Durumlar İçin Acil Çözümler

(Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times)

