Antep Kısa Film Günleri İzleyicilerle Buluşmayı Bekliyor

“Gel Ses Ver!” çağrısına yanıt veren kısa filmcilerin katkılarıyla 100’den fazla başvuru arasından seçilen filmler, yerel ve ulusal seçki başlıkları altında kendilerine yer buldu. Antep Kısa Film Günleri, sinema salonlarının yıl sonuna kadar kapatılması nedeniyle sadece youtube.com/bigbangveberisi kanalında 20 – 22 Kasım’da izleyiciyle buluşacak. Kültür için Alan tarafından desteklenen Antep Kısa Film Günleri, big bang ve berisi gönüllüleri tarafından organize ediliyor. İzleyicilere toplumsal cinsiyetten ekolojik yaşama dek birçok konuya değinen kısa filmler gösterecek olan etkinlik, seyir zevki yanında izleyicilerin hayata bakışında yeni pencere açmalarına vesile olmayı amaç ediniliyor.

Basın Bülteni

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