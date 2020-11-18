Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi 2021 Yılı Başvuruları Başladı

Köprüde Buluşmalar 16. yılında Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam ediyor. Film Geliştirme Atölyesi sinemacılara yeni uzun metraj projelerinin ilk uluslararası sunumunu yapmaları için olanak yaratırken ortak yapımlar için de zemin hazırlamayı amaçlıyor. Atölye, belgesel, tür sineması, çocuk ve komedi filmleri gibi farklı konu ve türlerde disiplinlerarası ve hibrid film projelerine açık çağrı yapıyor.

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