Aisling Chin Yee’nin yönettiği ve Heather Graham, Sophie Nelisse, Abigail Pniowsky ile Jodi Balfour’un oynadığı Geriye Kalanlar (The Rest of Us), 16 Ekim 2020’de CJ Entertainment dağıtımıyla Ela Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Boşanmış bir anne olan Cami, kızı Aster’ın ergenlik sorunlarıyla baş etmeye çalışmaktadır. Çocuk kitapları yazarak hayatını kazanan genç kadın eski kocasının yeni eşinden gelen bir haberle sarsılır. Ani bir kalp krizi sonucu eski eş vefat etmiştir. Üstelik ikinci eş Rachel, küçük kızını da yanına alarak, Cami’nin yanına taşınmaya karar verir. Çünkü ortak paydaları olan erkek geride sadece borç bırakmıştır.