T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen 2. FİYAB Sinema Sektör Günleri, 17 – 18 Ekim 2020 tarihlerinde sinema sektörü unsurlarını Ankara’da biraraya getiriyor. Geçtiğimiz yıl kamera arkasında çalışanların deneyimlerini paylaştığı etkinlik, bu yıl da sinema profesyonellerine ve sinemaseverlere kapılarını açıyor. Etkinlikte hem profesyoneller deneyimlerini paylaşıyor hem de sinema sektörü mercek altına alınıyor. Sinema sektöründe mevcut iş kollarının tanınmasını, böylece gençlere sinema sektöründeki istihdam alanlarının tanıtılmasını amaçlayan etkinlik aynı zamanda profesyoneller için de oldukça verimli geçiyor.

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