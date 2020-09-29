57. Antalya Altın Portakal Film Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Antalya Altın Portakal Film Festivali, 03 – 10 Ekim tarihleri arasında 57. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin film gösterimleri salgın nedeniyle açık havada gerçekleşecek. Yıldızların Altında adı verilen üç açık hava sinemasında gösterilecek 44 filmin biletleri bugün itibariyle biletix üzerinden, 01 Ekim itibariyle de Atatürk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını üstlendiği festivalin yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum’un yöneticiliğini Olena Yershova Yıldız yapıyor.

Basın Bülteni

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