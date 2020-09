Altyazı Sinema Dergisi’nin Eylül 2020 Sayısı Çıktı

Altyazı Sinema Dergisi 199. sayısında kara mizah boyutuyla öne çıkan filmleri bir araya getiriyor. Kara Kahkahalar başlıklı dosyada on dört film incelenirken, Alfred Hitchcock klasiği Sapık’ın başkarakteri Norman Bates de derginin kapağından muzip bakışlarını okuyucuya dikiyor. Charlie Kaufman’ın karamsar ve komik bir ton taşıyan son filmi Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum’dan (I’m Thinking of Ending Things) ilhamla hazırlanan Kara Kahkahalar dosyasında korku ve polisiye gibi farklı türlerde, bazen hiç beklenmedik şekillerde ortaya çıkan, bazen acımasız ve keskin, kimi zaman oyunbaz bir boyut taşıyan mizah inceleniyor.