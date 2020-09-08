Haberler

İstanbul Film Festivali, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ve Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, Çevrimiçinde İşbirliği Yapıyor

Yorum yapın

Gerek Türkiye’de gerek dünyada 2020 yılı herkes için çok zorlu geçiyor. Özellikle sinema olumsuzluklardan en çok etkilenen sektörlerden oldu. Ancak bu dönem bambaşka açılımlara da vesile oldu, dayanışma kültürü arttı. Birçok ulusal ve uluslararası festival Covid-19 salgınından dolayı ya ileri bir tarihe ertelendi ya da iptal edildi. Bu dönemde seyircisinden uzak kalmak istemeyen festivaller izleyicileriyle buluşmak için alternatif yöntemler geliştirdi. Bunun bir örneği de 14 – 26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterim sayfasında bir araya gelecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Başka Sinema Ayvalık Film Festivali ve İstanbul Film Festivali’nin işbirliği olacak. Festivallerin kendi şehirlerinde, sinema salonlarında, seyirciler ve sanatçıların buluştuğu bir ortamda yapılması gerektiğine inanılsa da fiziksel koşulların herkesi zorladığı bu zamanlarda üç festival bir araya geldi. Bu işbirliği çerçevesinde 14 – 20 Eylül’de pandemi nedeniyle kısıtlı gerçekleştirilebilen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri ve 21 – 26 Eylül tarihlerinde de bu yıl iptal edilen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin 6 filmlik seçkisi İstanbul Film Festivali’nin filmonline.iksv.org platformunda çevrimiçi gösterime açılacak.

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali
Başka Sinema Ayvalık Film Festivali 2019

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri

Ben Bir Denizim
Bilmemek
Ceviz Ağacı
Körleşme
Kuyudaki Taş
Nasipse Adayız
Plaza
Yeniden Leyla

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali Seçkisi Filmleri

Barbarları Beklerken (Waiting for the Barbarians)

Fanny’nin Yepyeni Hayatı (Fanny Lye Deliver’d)

Felicità

İtalyan Yazı (Made in Italy)

Wendy

Yangın Yeri (O Que Arde – Fire Will Come)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir