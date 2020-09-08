İstanbul Film Festivali, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ve Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, Çevrimiçinde İşbirliği Yapıyor

Gerek Türkiye’de gerek dünyada 2020 yılı herkes için çok zorlu geçiyor. Özellikle sinema olumsuzluklardan en çok etkilenen sektörlerden oldu. Ancak bu dönem bambaşka açılımlara da vesile oldu, dayanışma kültürü arttı. Birçok ulusal ve uluslararası festival Covid-19 salgınından dolayı ya ileri bir tarihe ertelendi ya da iptal edildi. Bu dönemde seyircisinden uzak kalmak istemeyen festivaller izleyicileriyle buluşmak için alternatif yöntemler geliştirdi. Bunun bir örneği de 14 – 26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterim sayfasında bir araya gelecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Başka Sinema Ayvalık Film Festivali ve İstanbul Film Festivali’nin işbirliği olacak. Festivallerin kendi şehirlerinde, sinema salonlarında, seyirciler ve sanatçıların buluştuğu bir ortamda yapılması gerektiğine inanılsa da fiziksel koşulların herkesi zorladığı bu zamanlarda üç festival bir araya geldi. Bu işbirliği çerçevesinde 14 – 20 Eylül’de pandemi nedeniyle kısıtlı gerçekleştirilebilen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri ve 21 – 26 Eylül tarihlerinde de bu yıl iptal edilen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin 6 filmlik seçkisi İstanbul Film Festivali’nin filmonline.iksv.org platformunda çevrimiçi gösterime açılacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali 2019

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri

Ben Bir Denizim

Bilmemek

Ceviz Ağacı

Körleşme

Kuyudaki Taş

Nasipse Adayız

Plaza

Yeniden Leyla

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali Seçkisi Filmleri

Barbarları Beklerken (Waiting for the Barbarians)



Fanny’nin Yepyeni Hayatı (Fanny Lye Deliver’d)



Felicità



İtalyan Yazı (Made in Italy)



Wendy



Yangın Yeri (O Que Arde – Fire Will Come)

