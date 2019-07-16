Zafer Özden’i Kaybettik

Dokuz Eylül Üniversitesi Profesörlerinden, yazar ve çevirmen Zafer Özden, 16 Temmuz 2019 Salı günü hayatını kaybetti. Özden, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo – Televizyon – Sinema Bölümü Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı; Film Eleştirisi, Dünya ve Türk Sineması dersleri verdi. Semioloji konusunda verdiği bilgilerin izlenen filmlerin yeniden izlenmesine neden olduğu söylenmektedir. Film Eleştirisi: Film Eleştirisinde Temel Yaklaşımlar ve Tür Filmi Eleştirisi adlı kitabı yazmış, Edward Dmytryk’in Sinemada Kurgu adlı eserini dilimize kazandırmıştır. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileri.

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