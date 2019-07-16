Zorlu PSM Amfi’de Film Gösterimleri 21 – 24 Temmuz 2019

Zorlu PSM yaz dönemi boyunca Amfi’de haftanın dört gününe özel konseptlerle birbirinden güzel filmlerle açık havada ücretsiz gösterimlerle sinema nostaljisi yaşatıyor. Pazartesileri Fransız filmleri, salı günleri Yeşilçam filmleri, Çarşamba günleri romantik filmler ve Pazar günleri süper kahraman filmleri ile her gün farklı zevklere hitap eden özel film seçkisi Zorlu PSM Amfi’de sinemaseverleri bekliyor. Etkinlikte Bizim Aile, Demir Adam (Iron Man), Louise Sahilde (Louise en Hiver) ve Gün Batmadan (Before Sunset) adlı filmler gösterilecek. Sinemamızın klasiklerinden Bizim Aile’de başrolleri Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit paylaşıyor.

Bizim Aile



Demir Adam (Iron Man)

Louise Sahilde (Louise en Hiver)



Gün Batmadan (Before Sunset)

