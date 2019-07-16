En Güzel Aşk Filminin Çekimleri Başlıyor

Yönetmen Banu Kaptanoğulları, yeni filmine büyük iddia ile hazırlanıyor. Seninle Güzel isimli filmin çekimlerine 20 Temmuz’da Tekirdağ’da başlanıyor. Başrollerini Merve Altınkaya ve Bülent Çetinaslan’ın paylaştığı filmin yönetmeni Banu Kaptanoğulları, “Senaryomdaki her karakter benim hayalimin parçasıdır. Hiçbir oyuncunun karakterlerimi katletmesine izin vermem, bu yüzden kadromuzu mesleği oyunculuk olan kişilerden seçtim.” şeklinde konuştu.

Basın Bülteni

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