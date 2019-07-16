Küçük Kahraman (Yönetmen: Antonius)

Antonius’un yönettiği ve Kaesang Pangarep, Chika Jessica, Stella Cornelia ile Seddy Corbuzier’in seslendirdiği animasyon film Küçük Kahraman (Knight Kris – Little Hero), 26 Temmuz 2019’da Özen Film dağıtımıyla Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bayu, süper kahraman olma hayali kuran bir çocuktur. Bayu ve kuzeni Raney ormanda keşfe çıkarlar ve gizli bir mağara bulurlar. Bayu mağarada taşa gömülü bir kılıç görür ve onu taştan çıkarır. Kılıcı serbest bıraktığında taşa dönüşmüş kötü canavar Asura’yı da uyandırır. Asura kötü güçlerini kullanıp köydekileri taşa dönüştürmeye başlar. Bayu köyü kurtarmalıdır.

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