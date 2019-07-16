Yurdaer Okur, Yarbay Aydın Olarak Beyazperdede

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaöptığı ve Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filminin çekimleri Muğla’dan sonra İstanbul’da devam ediyor. Yer aldığı sinema filmleri ve dizilerde canlandırdığı karakterlerle izleyicilerden büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Yurdaer Okur, bu filmde Yarbay Aydın karakteriyle Aras Bulut İynemli’nin canlandırdığı Memo’nun hayatında önemli bir rol oynarken, seyirciye de farklı duygular yaşatacak. Kızını çok seven masum bir babanın adalet arayışını konu alan, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir baba kız hikâyesini anlatan 7. Koğuştaki Mucize sonbaharda vizyonda yerini alacak.

Basın Bülteni

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